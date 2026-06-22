Argentina clasifica a 16avos de final tras vencer 2 - 0 a Austria

La vigente campeona Argentina clasificó este lunes a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.

Pese a haberse fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.

Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.

Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.

Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.

Un partido "muy igualado, muy intenso"

"Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso", dijo Lionel Messi a periodistas tras anotar los dos goles de la victoria ante Austria y superar el récord de máximo goleador de la historia del torneo.

"Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar", prosiguió en la breve entrevista. "Disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros".

"Está espectacular como como se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado", dijo cuando se le preguntó cómo evaluaba el triunfo 2-0.

El delantero Julián Álvarez, que se acaba de recuperar de un esguince del tobillo izquierdo, dijo que el 10 "es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia".

"Me siento bien ahora", dijo sobre su lesión. "Así que apoyando al equipo, aprovechando los minutos que me toquen".

Álvarez entró como recambio en este encuentro y el de Argelia de la semana pasada, otra victoria de Argentina con un inédito hat-trick de Messi (3-0).

Preguntado por cuál equipo prefería en la fase de 16avos, dijo: "Al final hay que ganarle a todos".

A dos días de su 39º cumpleaños, Messi llegó con este encuentro a 18 tantos y quedó como máximo goleador de la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014.

Alineaciones:

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 57), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 82) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 82), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Julián Álvarez, 64) - Lionel Messi y Lautaro Martínez (Nico González, 64) DT: Lionel Scaloni.

Austria: Alexander Schlager - Kevin Danso, Stefan Posch (Alexander Prass, 67), David Alaba (Marco Friedl, 67) - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Patrick Wimmer, 78), Paul Wanner (Marko Arnautovic, 67) - Konrad Laimer y Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, 85). DT: Ralf Rangnick.