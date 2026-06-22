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Argentina clasifica a 16avos de final tras vencer 2 - 0 a Austria
La actual campeona clasificó a 16avos de final en un partido donde el astro Lionel Messi se convirtió en el mayor goleador en la historia de las Copas del Mundo.
La vigente campeona Argentina clasificó este lunes a 16avos de final al derrotar por 2-0 a Austria con doblete de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador en solitario en la historia del Mundial, a dos días de su cumpleaños 39.
Pese a haberse fallado un penal, Messi anotó un doblete a los 38 y a los 90+5, haciendo vibrar al Dallas Stadium de Texas, tomado por la hinchada albiceleste.
Luego del bajón anímico por el penal fallido, los argentinos recuperaron el ánimo y la solidez en el mediocampo, después de que Austria intentara apoderarse de la zona con un juego físico y compacto y dominara el balón en varios episodios.
Por Argentina, Lautaro Martínez fue una figura clave, tanto en la generación del penal como en tratar de habilitar a Messi desde su banda. En Austria, el capitán David Alaba bloqueó todo lo que pudo en defensa.
Tras este duelo, Argentina, con 6 puntos, ya está en la siguiente fase, y saldrá el 27 de junio, otra vez en Dallas, a definir el liderazgo del grupo J ante Jordania, aunque podría garantizarse la punta de la llave este mismo lunes, con el resultado del Jordania-Argelia.
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Un partido "muy igualado, muy intenso"
"Esto es el Mundial, el partido fue muy igualado, muy intenso", dijo Lionel Messi a periodistas tras anotar los dos goles de la victoria ante Austria y superar el récord de máximo goleador de la historia del torneo.
"Estoy con poca fuerza y me cuesta pensar", prosiguió en la breve entrevista. "Disfrutando este momento y con ganas de ir con mis compañeros".
"Está espectacular como como se dio, hoy tuve el penal que podría haber aumentado", dijo cuando se le preguntó cómo evaluaba el triunfo 2-0.
El delantero Julián Álvarez, que se acaba de recuperar de un esguince del tobillo izquierdo, dijo que el 10 "es el mejor de la historia ya y todavía sigue demostrando, con la edad que tiene, el talento y toda su magia".
"Me siento bien ahora", dijo sobre su lesión. "Así que apoyando al equipo, aprovechando los minutos que me toquen".
Álvarez entró como recambio en este encuentro y el de Argelia de la semana pasada, otra victoria de Argentina con un inédito hat-trick de Messi (3-0).
Preguntado por cuál equipo prefería en la fase de 16avos, dijo: "Al final hay que ganarle a todos".
A dos días de su 39º cumpleaños, Messi llegó con este encuentro a 18 tantos y quedó como máximo goleador de la historia del torneo, por encima del alemán Miroslav Klose, que había establecido el récord de 16 anotaciones en Brasil 2014.
Alineaciones:
Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 57), Lisandro Martínez, Facundo Medina (Nicolás Tagliafico, 82) - Rodrigo De Paul (Leandro Paredes, 82), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada (Julián Álvarez, 64) - Lionel Messi y Lautaro Martínez (Nico González, 64) DT: Lionel Scaloni.
Austria: Alexander Schlager - Kevin Danso, Stefan Posch (Alexander Prass, 67), David Alaba (Marco Friedl, 67) - Xaver Schlager, Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer, Romano Schmid (Patrick Wimmer, 78), Paul Wanner (Marko Arnautovic, 67) - Konrad Laimer y Michael Gregoritsch (Carney Chukwuemeka, 85). DT: Ralf Rangnick.