Santander supera a Inditex y lidera la Bolsa española con récord de capitalización en 2026

Banco Santander ha superado a Inditex y se ha convertido en la empresa más valiosa de la Bolsa española, al alcanzar una capitalización de 176,242 millones de euros (192,105 millones de dólares) al cierre de la sesión de este lunes, en un contexto marcado por nuevos máximos históricos del Ibex 35.

La entidad presidida por Ana Botín vuelve así al trono bursátil ocho años después tras subir un 1.66% en la sesión de hoy, hasta situarse en los 11.99 euros (13.70 dólares) por acción. Los títulos del Santander acumulan una revalorización del 19.15% desde que comenzó el 2026 y una subida del 70.67% en un año.

Por su parte, las acciones de Inditex han cerrado la jornada con un precio de 55.16 euros (63 dólares) cada una de ellas tras retroceder un 1.04%, con una capitalización de 171,914 millones de euros (196,477 millones de dólares). La firma ha caído un 2.09% en 2026, pero sube un 27.48% interanual.

La acción del Santander ha sufrido varios vaivenes en paralelo a la situación económica del momento: en 2009, con la crisis financiera mundial, el precio por cada título cayó en picado desde sus máximos de 12.99 euros hasta los 4.8 euros (5.48 dólares).

El precio continuó descendiendo hasta alcanzar los 1.5 euros durante la pandemia, y desde entonces, ha remontado al calor de las subidas de los tipos de interés hasta los 11.99 euros actuales.

Según sus últimos resultados, Banco Santander disparó su beneficio neto en el primer trimestre del ejercicio actual hasta los 5,455 millones de euros, lo que supone un alza del 60.3% en comparación con el mismo periodo del 2025, unas cifras que tienen en cuenta el impacto de la plusvalía por la venta de Polonia.

El banco mantiene una recomendación de compra del 77.8% de analistas que siguen la entidad, entre ellos Citi, UBS y Bestinver, frente a un 18.5% que opta por mantener la posición y un 3.7% que aconseja vender.