Acciones de SpaceX se hunden más de 10% en Wall Street

Las acciones de SpaceX, empresa de servicios aeroespaciales, telecomunicaciones e inteligencia artificial, se desploman en la jornada de este lunes y se perfilan a registrar su tercera jornada consecutiva con pérdidas.

El descenso se da luego de que la empresa de Elon Musk sorprendiera al mercado al anunciar su primera oferta de bonos senior no garantizados de hasta 20,000 millones de dólares.

Los papeles de la firma caen 10.64% y se venden a 163 dólares por unidad y se perfila a registrar su tercera sesión con pérdidas, acumulando una baja de 18.1 por ciento.

Por el contrario, desde que salio a bolsa, el pasado 12 de junio con un precio inicial de 135 dólares, muestra un incremento de 22.45 por ciento.

En cuanto, al valor de capitalización de la firma pierde 259,264 millones de dólares para tener un valor de 2.117 billones de dólares para ubicarse como la séptima firma más valiosa del mundo.

La empresa espacial y de inteligencia artificial planea utilizar los fondos para financiar infraestructura de inteligencia artificial (IA) y refinanciar préstamo puente.

La primera emisión de bonos de SpaceX se produce días después de la exitosa oferta pública inicial de la compañía, que convirtió a Elon Musk en el primer trillonario del mundo.

El boom de las acciones se han disparado desde la salida a bolsa, lo que ha llevado brevemente el valor de mercado de SpaceX por encima del de Amazon. La compañía también ha superado a Broadcom, Meta Plataformas y Tesla de Musk.