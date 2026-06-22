Renault Megane E-Tech 2027: cara nueva, batería más grande y mejor autonomía

El Renault Megane E-Tech 2027 se pone al día con una cara nueva, mejor batería y muchos otros cambios, alejándose aún más del diseño convencional de un auto eléctrico para agradar con formas de corte deportivo.

En México, el Renault Megane es bien recordado como aquel hatchback o sedán compacto que tuvo la misión de luchar contra titanes de su segmento como el Volkswagen Jetta, el Nissan Sentra, el Ford Focus y el Toyota Corolla. Sin embargo, con los cambios de planes y enfoque de la marca, ese modelo salió del país y tuvo que pasar más de una década para verlo regresar, aunque como un crossover eléctrico. Para 2027, la marca francesa actualiza su Renault Megane E-Tech, y estos son los cambios.

Diseño exterior inspirado en un hot hatch

Los autos franceses tienen, indiscutiblemente, un look bastante bien logrado: las marcas galas han invertido mucho en diseños icónicos. El primer Megane E-Tech sabía resaltar entre la multitud de crossovers eléctricos, pero para el modelo 2027 recibe una actualización que lo hace ver más atractivo.

Renault Megane E-Tech 2027

Durante el Auto Show de Múnich de 2025, el propio CEO de Renault, Fabrice Cambolive, declaró que la actualización de este modelo llevaría una inspiración de hot hatch, y da gusto confirmar que lo cumplió.

Su frente es completamente nuevo, con nueva fascia, faros, parrilla y una nueva posición de las luces de conducción diurna. También estrena un nuevo diseño de rines y algunos ajustes menores. Finalmente, llega un nuevo color de carrocería: el azul satinado.Interior y tecnología:

Google Gemini y reconocimiento facial

Renault Megane E-Tech 2027

Por dentro, su imagen se mantiene prácticamente sin cambios, conservando un look moderno con muchos relieves y materiales de buena calidad. Lo que sí cambia es el software: este modelo ahora integra Google Gemini para asistir con información o acciones dentro del auto de mejor manera.

A su vez, llegan más de 100 nuevas aplicaciones que se pueden descargar directamente al sistema de infoentretenimiento y que aprovechan la conexión a la red celular para operar. Finalmente, recibe un sistema de reconocimiento facial vinculable a las configuraciones de cada usuario: al identificar al conductor, ajusta de forma automática la posición de asientos, la iluminación ambiental, los modos de manejo y muchos otros parámetros.

Batería más grande y mejor autonomía

Renault Megane E-Tech 2027

Uno de los cambios que más se notan está en su tren motriz. Su batería crece de 60 kWh a 67 kWh, con una mejora de autonomía de 40 km para alcanzar los 499 km por carga. Además, su carga directa ahora acepta 165 kW, con lo que la recarga rápida de 15 % a 80 % toma solamente 24 minutos.

Para impulsarse usa un solo motor delantero con tracción delantera y conserva sus 220 hp y 221 lb-pie de par. El 0-100 km/h lo realiza en 7.6 segundos. El equipo de ingeniería de la marca recalibró la dirección y la suspensión para compensar el peso de la batería más grande.

¿El Renault Megane E-Tech 2027 llega a México?

Renault Megane E-Tech 2027

Por ahora, este auto se lanzará primero en Europa y poco a poco llegará a otros mercados. En México sigue a la venta la variante previa a esta actualización y, hasta el momento, la marca no ha comunicado de forma oficial si esta versión llegará a nuestro mercado.