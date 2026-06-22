GCMA prevé impacto fiscal por 4,700 millones de pesos ante subsidio al frijol

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) señaló que la modificación al programa Acopio para el Bienestar generará un impacto de 4,700 millones de pesos al erario público y distorsiones en la comercialización de granos.

El análisis del organismo privado detalla que el gobierno federal comprará frijol a un precio oficial de 27,000 pesos por tonelada y venderá los excedentes en el mercado abierto a un rango de entre 12,000 y 13,000 pesos por tonelada, lo que implica una pérdida financiera de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos por la comercialización de los inventarios.

La evaluación del sector privado indica que la brecha entre el precio gubernamental y el valor comercial, que cotiza en 9,000 pesos para el frijol negro y 10,000 pesos para el frijol pinto, representa un subsidio de entre 17,000 y 18,000 pesos por tonelada. Según las proyecciones del grupo, Alimentación para el Bienestar absorberá 240,000 toneladas, equivalente al 24% de la cosecha nacional, pero sus canales de distribución interna sólo consumen un máximo de 30,000 toneladas anuales, obligando a recolocar más de 200,000 toneladas en el mercado comercial.

Este panorama financiero se derivó de la publicación hecha por la Secretaría de Agricultura en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio de 2026, donde se formalizó el incremento del precio de acopio a 27,000 pesos por tonelada de frijol.

La disposición legal establece un límite de comercialización de 5 toneladas por productor, enfocado a unidades de hasta 30 hectáreas de temporal o 5 de riego, e incluyó un pago retroactivo de 11,000 pesos por tonelada para las entregas realizadas desde el 1 de mayo bajo las reglas previas.

El organismo especializado concluyó que el beneficio para los agricultores es parcial debido al tope de 5 toneladas, pues un productor promedio de temporal obtiene cerca de 21 toneladas y sólo podrá colocar el 19% de su cosecha bajo el esquema subsidiado. Además, el informe técnico menciona que la medida se publicó de manera extemporánea, dado que el ciclo productivo Primavera-Verano 2025 terminó su etapa de cosecha entre febrero y marzo de 2026, cuando el grano ya se encontraba en manos de los comercializadores.

El análisis del organismo privado detalla que el gobierno federal comprará frijol a un precio oficial de 27,000 pesos por tonelada y venderá los excedentes en el mercado abierto a un rango de entre 12,000 y 13,000 pesos por tonelada, lo que implica una pérdida financiera de entre 3,000 y 3,500 millones de pesos por la comercialización de los inventarios.

La evaluación del sector privado indica que la brecha entre el precio gubernamental y el valor comercial, que cotiza en 9,000 pesos para el frijol negro y 10,000 pesos para el frijol pinto, representa un subsidio de entre 17,000 y 18,000 pesos por tonelada. Según las proyecciones del grupo, Alimentación para el Bienestar absorberá 240,000 toneladas, equivalente al 24% de la cosecha nacional, pero sus canales de distribución interna sólo consumen un máximo de 30,000 toneladas anuales, obligando a recolocar más de 200,000 toneladas en el mercado comercial.

Este panorama financiero se derivó de la publicación hecha por la Secretaría de Agricultura en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de junio de 2026, donde se formalizó el incremento del precio de acopio a 27,000 pesos por tonelada de frijol.

La disposición legal establece un límite de comercialización de 5 toneladas por productor, enfocado a unidades de hasta 30 hectáreas de temporal o 5 de riego, e incluyó un pago retroactivo de 11,000 pesos por tonelada para las entregas realizadas desde el 1 de mayo bajo las reglas previas.

El organismo especializado concluyó que el beneficio para los agricultores es parcial debido al tope de 5 toneladas, pues un productor promedio de temporal obtiene cerca de 21 toneladas y sólo podrá colocar el 19% de su cosecha bajo el esquema subsidiado. Además, el informe técnico menciona que la medida se publicó de manera extemporánea, dado que el ciclo productivo Primavera-Verano 2025 terminó su etapa de cosecha entre febrero y marzo de 2026, cuando el grano ya se encontraba en manos de los comercializadores.