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Impulsa Felipe Macías jornadas de reforestación con la participación de ciudadanos
Luego de que la administración municipal de Querétaro que encabeza el presidente Felipe Fernando Macías Olvera, decretó dos nuevas Áreas Naturales Protegidas (ANP), las cuales son Cerro Colorado y Cañada Bolaños, los esfuerzos para tener más espacios verdes continúan, y a través de la Secretaría de Medio Ambiente, está convocando a las Jornadas de Reforestación 2026.
La invitación está abierta a todos los queretanos, y tiene como propósito fortalecer el cuidado del entorno natural y contribuir a la recuperación de espacios verdes en la capital, acciones que forman parte de la estrategia “Querétaro, la capital verde”, que promueve la participación ciudadana en la conservación ambiental y fomenta una cultura de responsabilidad y sustentabilidad.
Las jornadas se realizarán el 27 y 28 de junio en diferentes colonias de las delegaciones Epigmenio González, Villa Cayetano Rubio y Félix Osores Sotomayor, y espacios como el Centro de Innovación y Tecnología Creativa BLOQUE, el Centro Teletón, La Queretana y diversos parques urbanos.
Los participantes podrán colaborar en la plantación de árboles y conocer los beneficios ambientales de estas acciones, que contribuyen a mejorar la calidad del aire, fortalecer la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático.
Con este tipo de iniciativas donde trabajan en colaboración sociedad y gobierno se consolida una ciudad más verde y sostenible.
Las personas interesadas en participar pueden solicitar más información e inscribirse a través del número 442 154 5059.