Keiko Fujimori, al borde de la presidencia de Perú; Roberto Sánchez convoca protestas

La derechista Keiko Fujimori se encaminaba el jueves hacia la presidencia de Perú con una ventaja estrecha pero con tendencia al alza, cuando solo falta revisar un 0.6% de los votos, mientras el izquierdista Roberto Sánchez alista protestas tras alegar supuestas irregularidades.

Fujimori, que postula por cuarta vez, llevaba una diferencia creciente a su favor de 39,115 votos en un proceso que mantiene en vilo a la nación sudamericana.

La segunda vuelta electoral fue el 7 de junio.

Las papeletas impugnadas pendientes de revisar sumaban, a la mañana del jueves, un promedio de 140,000 votos. De esta cifra, alrededor de un 60% proviene de Lima y del exterior, donde Fujimori ha concentrado mayor apoyo que su rival.

"Son zonas donde Keiko Fujimori debería tener ventaja", dijo Gonzalo Márquez Palacios, ingeniero informático y director de la consultora de datos e IA, Caleidos. "Por eso no hay ninguna posibilidad de que esto se vaya, digamos, alterar los resultados", agregó en un diálogo con Reuters.

En el resultado general de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori obtenía un 50.107% de votos válidos y Sánchez un 49.893%, con el 99.383% de papeletas ya contabilizadas.

Desde que comenzó el escrutinio oficial del balotaje, Fujimori lideró la votación hasta alcanzar el 94% de papeletas sufragadas, cuando fue superada por Sánchez. Sin embargo, la candidata retomó la delantera al llegar al 98.2% del conteo, impulsada por votos del extranjero.

Marchas y acciones legales

Fujimori, quien podría convertirse en la primera mujer en llegar al poder en Perú mediante elección directa, ha perdido en tres balotajes previos. En el último, el 2021, fue derrotada por apenas 44,200 votos por el izquierdista Pedro Castillo.

Sánchez, cuyo ascenso ha puesto nervioso a los mercados financieros, postuló con el respaldo político de Castillo, quien actualmente está en prisión por intentar disolver el Congreso a finales del 2022.

Mientras avanza a paso lento la revisión y el recuento de votos impugnados, el partido Juntos por el Perú, liderado por Sánchez, presentó recursos legales en busca de anular votos que favorecen a Fujimori. Asimismo, convocó a sus seguidores de todo el país a realizar el viernes una "Gran Movilización en Lima".

En un comunicado esta semana, el grupo político denunció "la falta de transparencia" de las entidades electorales. "No aceptamos que se imponga un resultado que no refleje la voluntad popular con absoluta transparencia", manifestaron.

Los recursos legales, que serán evaluados el viernes por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), apuntan fundamentalmente a la anulación de votos de varios distritos de Lima.

Las misiones de observación electoral de la OEA y la Unión Europea han informado de manera separada que los comicios se desarrollaron con normalidad y exhortaron a los candidatos y al país a esperar los resultados oficiales.