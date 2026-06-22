Reanudan apertura del estadio de Filadelfia previo al partido de Francia - Irak

La apertura de puertas del estadio de Filadelfia, donde Francia e Irak tienen previsto enfrentarse este lunes, se reanudó luego de que se diera por superada la previsión de una tormenta, informaron a la AFP fuentes de la organización.

La orden para que los asistentes buscaran refugio cuanto antes estuvo vigente durante poco más de quince minutos, aunque en el estacionamiento del estadio pocos atendieron el aviso y muchos aficionados continuaron comiendo y compartiendo junto a sus autos, constataron periodistas de la AFP.

Las autoridades dieron por superada la llegada inminente de una tormenta cerca de dos horas y media antes del inicio de ese partido correspondiente a la primera fase del Mundial 2026.

El anuncio estuvo acompañado en un principio de fuertes aguaceros sobre la ciudad del este de Estados Unidos, aunque las precipitaciones cedieron luego rápidamente.

"Se acerca una fuerte tormenta. Abandonen las gradas y busquen refugio en el estadio", se pudo leer en la pantalla gigante del Lincoln Financial Field cuando las autoridades lanzaron el aviso. Un mensaje similar fue anunciado por el locutor.

Según la normativa vigente en Estados Unidos, cualquier evento al aire libre puede ser retrasado al menos 30 minutos si se detectan relámpagos en un radio de 13 km.

El pronóstico meteorológico anuncia una tormenta para el inicio del partido Francia-Irak a las 17H00, hora local (21H00 GMT).

Luego de vencer a Senegal (3-1) en su debut, los Bleus pueden sellar su boleto para los dieciseisavos de final en caso de triunfo frente a los Leones de Mesopotamia.