Acciones de SpaceX, Alphabet y Amazon caen por temores por el gasto en inteligencia artificial

Las acciones de las gigantes tecnológicas estadounidenses se desplomaban el lunes, SpaceX caía por tercera sesión consecutiva y Alphabet y Amazon parecían abocados a perder miles de millones de dólares en valor de mercado, debido a la preocupación por el gasto en inteligencia artificial.

SpaceX caía más de un 10% tras el vertiginoso repunte de la semana pasada, después de su salida a bolsa. La empresa dirigida por Elon Musk anunció que lanzará una emisión de bonos este lunes.

Alphabet perdía un 6%, encaminándose hacia su mayor baja diaria desde mayo de 2025 y a punto de perder más de 256,000 millones de dólares de capitalización bursátil.

John Jumper, investigador científico sénior de Google DeepMind y premio Nobel, anunció que abandonaba la empresa para incorporarse a la startup de IA Anthropic, la más reciente salida de un ejecutivo de alto perfil del laboratorio.

"Se trata más bien de un retroceso generalizado del sector debido a la inquietud constante por el enorme gasto de capital de las empresas tecnológicas en infraestructura de IA", dijo David Wagner, de Aptus Capital Advisors.

Amazon.com perdía un 4.8%, mientras que Meta Platforms y Microsoft retrocedían cerca de un 3% cada una. Entre las tres, estas acciones estaban a punto de perder más de 248,000 millones de dólares en valor de mercado.

Las grandes empresas tecnológicas han destinado miles de millones a ampliar sus infraestructuras de inteligencia artificial, aunque aún no se han visto pruebas claras de que los productos de IA puedan generar rendimientos que justifiquen ese gasto, lo que suscita inquietud entre los inversionistas .

Mientras tanto, la mayoría de las acciones ligadas a los chips subían, con el fabricante de chips de memoria Micron Technology a la cabeza, con un alza del 5.8%, que le llevó a tocar picos históricos. Micron también anunció un acuerdo estratégico con Anthropic para ampliar la infraestructura de IA de próxima generación.

"Hay una distinción en este mercado entre quienes reciben los cheques, como las empresas de memoria, y quienes los firman", señaló Wagner, de Aptus Capital Advisors.

Micron y otras empresas de almacenamiento de datos, como SanDisk y Western Digital, son las acciones con mejor rendimiento del S&P 500 en lo que va de año, y se perfilan como las grandes ganadoras de las expectativas en Wall Street por una sólida demanda relacionada con la IA.