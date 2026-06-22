Nuevos hábitos de consumo impulsan mercado de bebidas listas para tomar

Guadalajara, Jal. Los cambios en las preferencias de los consumidores mexicanos están impulsando el crecimiento de las bebidas alcohólicas listas para tomar (RTD, por sus siglas en inglés), una categoría que ha ganado relevancia entre las empresas del sector ante la búsqueda de productos más prácticos y alineados con nuevas formas de consumo.

De acuerdo con datos citados por la industria, este segmento registró un crecimiento promedio anual de 35% entre 2018 y 2022 y mantiene perspectivas favorables hacia los próximos años, con una proyección de crecimiento acumulado de 36.8% para 2027.

La expansión de esta categoría responde a una transformación más amplia en los hábitos de consumo, particularmente entre consumidores que privilegian la conveniencia, la disponibilidad inmediata y propuestas con perfiles de sabor diferenciados.

De acuerdo con Ipsos, a través del estudio Future of Beer & Beyond (2025) desarrollado para la industria cervecera, 63% de los consumidores en México valoran experiencias sensoriales, mientras que 6 de cada 10 priorizan disfrutar el presente.

En ese marco, Heineken México lanzó al mercado Sol Mezclas, una propuesta que parte de una práctica profundamente arraigada en el país: preparar cerveza con distintos ingredientes para crear combinaciones de sabor más expresivas.

“Con Sol Mezclas, buscamos llevar esa experiencia a un formato práctico, listo para disfrutarse en cualquier momento. Trasladar una tradición de cerveza con distintos ingredientes, a un formato listo para consumir. Este movimiento no solo impulsa el segmento, sino que ayuda a estructurar una nueva forma de consumo dentro de la categoría”, indicó Diana Lozada, directora de Marketing de Marcas Regionales y Beyond Beer de Heineken México.

Para las empresas del sector, el crecimiento de los RTD representa una vía para captar nuevos consumidores y ampliar ocasiones de consumo en una industria que enfrenta una competencia creciente por la atención del público, especialmente entre segmentos jóvenes y urbanos.