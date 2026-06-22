El incentivo del 30%, ruta de la CDMX para multiplicar el empleo y rebasar la inversión audiovisual

Con la meta de potenciar las inversiones mediante el nuevo incentivo fiscal del 30% en el Impuesto Sobre la Renta (ISR), la industria audiovisual de la Ciudad de México consolidó la generación de 110,668 empleos temporales durante el año pasado, afianzándose como un motor laboral estratégico que además registró una inversión directa de 533 millones de dólares respaldada en la liberación de 7,295 trámites.

Guillermo Saldaña Puente, director general de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México, señaló en entrevista con El Economista que este dinamismo en la ocupación y el desarrollo de proyectos se mantiene principalmente por el cine publicitario, que aporta el 60% de los permisos, seguido por la televisión y series con un 30%, y el cine de ficción con un 10 por ciento.

El funcionario explicó que tras el impacto de la pandemia de Covid-19, la capital del país experimentó un crecimiento acelerado en la contratación de personal y atracción de capitales durante los años 2021 y 2022, periodos en los que los puestos de trabajo temporales alcanzaron los 104,583 y 127,549 empleos, respectivamente.

Saldaña Puente apuntó que el establecimiento de un marco normativo claro permitió generar certidumbre para la atracción de producciones internacionales, situando el indicador de referencia o benchmark de la ciudad en los 500 millones de dólares anuales de inversión directa.

“En el 2018 no sabíamos cuánta gente trabajaba en la industria audiovisual, no sabíamos cuál era el benchmark de inversión directa en la ciudad. No sabíamos de cuánto era el talento humano", indicó Saldaña Puente, quien detalló que ante este escenario se propuso la creación del documento Indicadores del anuario Estadístico 2019-2025 para fundamentar el diseño de las políticas públicas.

Respecto a las dinámicas actuales del mercado cinematográfico y de series, el titular del organismo expuso que la captación de producciones extranjeras del tipo servicios de producción o maquila de propiedad intelectual registró una baja debido a factores de incertidumbre política en los Estados Unidos, como los amagos arancelarios hacia contenidos filmados fuera de dicho territorio. Sin embargo, precisó que esta disminución en proyectos de ficción fue compensada por el incremento en la producción de campañas publicitarias de alta gama dirigidas al mercado internacional.

La infraestructura y el talento humano de la Ciudad de México se complementarán a nivel federal con un nuevo estímulo fiscal enfocado en el ISR. Saldaña Puente refirió que este mecanismo se originó a partir de las evaluaciones realizadas durante la administración local previa. "Por la estructura hacendaria y fiscal del país, el incentivo tenía que venir desde el gobierno federal, y se lanzó ahora en febrero", comentó, en alusión al plan que otorga un beneficio fiscal del 30% del ISR para el impulso del sector audiovisual en territorio nacional.

Las actividades de recaudación por concepto de permisos que generan recursos económicos reportaron una captación directa de 41.4 millones de pesos para el erario capitalino durante el año pasado, derivados de 6,192 autorizaciones comerciales. El director de la comisión subrayó que los recursos obtenidos se dividen en partes iguales para el financiamiento operativo de la propia Comisión de Filmaciones y para el fideicomiso Procine, orientado al fomento del cine mexicano.

Saldaña Puente concluyó que el plan de trabajo para los próximos meses contempla el fortalecimiento de la capacitación técnica y la profesionalización del personal de producción de los oficios conocidos como abajo de la línea, así como el impulso de misiones de promoción internacional coordinadas con la Secretaría de Economía federal para difundir los incentivos fiscales vigentes y atraer nuevos proyectos cinematográficos de gran escala hacia la capital del país.