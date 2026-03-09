Guardianes de la Revolución iraníes responden a Trump que ellos decidirán "el fin de la guerra"

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron el lunes que ellos decidirán "el fin de la guerra", en respuesta al presidente estadounidense Donald Trump, quien declaró que el conflicto contra Irán terminará "muy pronto".

"Seremos nosotros quienes decidiremos el fin de la guerra", declaró el portavoz de los Guardianes en un comunicado publicado por varios medios iraníes.

"La ecuación y el estatus futuro de la región están ahora en manos de nuestras fuerzas armadas. Las fuerzas estadounidenses no pondrán fin a la guerra", agregó el portavoz.