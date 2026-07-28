China responde a las acusaciones de exceso de capacidad y superávit comercial

El Ministerio de Comercio de China publicó este martes un documento en el que rechaza las acusaciones de “exceso de capacidad” y superávit comercial y criticó las políticas comerciales y de subsidios de Estados Unidos.

El documento intitulado “Posición de China sobre el llamado problema del exceso de capacidad”, argumenta que los cambios en la capacidad global son el resultado natural de la división industrial internacional del trabajo.

Los argumentos del gobierno chino se presentan cuando Estados Unidos está por concluir una investigación de la Sección 301 relacionada con exceso de capacidad, de la que derivarían nuevos aranceles para diversos países, y mientras han continuado las críticas del presidente Donald Trump por el déficit comercial estadounidense.

El Ministerio de Comercio chino sostuvo que un elevado volumen de exportaciones y un gran superávit comercial no necesariamente equivalen a un exceso de capacidad.

Argumentó que un superávit comercial refleja principalmente la diferencia entre el ahorro interno total y la inversión total, incluyendo principalmente el superávit comercial en bienes y servicios.

Históricamente, argumentó, potencias manufactureras como el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y Alemania han mantenido superávits comerciales de forma constante, y Alemania y Japón han experimentado frecuentemente superávits por cuenta corriente superiores a 6% del PIB.

Al mismo tiempo, refirió que los mercados emergentes han experimentado un rápido crecimiento de las exportaciones, con Indonesia y México convirtiéndose en países con superávit, y Brasil y Vietnam logrando superávits comerciales durante diez años consecutivos.

En cuanto a los productos industriales, 80% de los chips estadounidenses se exportan, y aproximadamente dos tercios de las entregas de aviones comerciales de Boeing se venden a clientes fuera de Norteamérica.

Se proyecta que los superávits comerciales de la Unión Europea en automóviles, productos farmacéuticos y cosméticos alcancen los 92,200 millones de dólares, 214,600 millones de dólares y 11,600 millones de dólares, respectivamente, para 2025.

Tras dar estos datos, cuestionó: “Si partimos de la premisa de que un gran superávit comercial inevitablemente genera sobrecapacidad, ¿deberían considerarse también sobrecapacidad estas industrias y productos con alta exportación y grandes superávits comerciales? Un superávit comercial es el resultado de los efectos combinados de la división industrial global del trabajo y las estructuras de oferta y demanda, y no necesariamente indica sobrecapacidad”.

Desde su visión, la “sobrecapacidad” es un fenómeno dinámico en una economía de mercado. En una economía de mercado, la oferta y la demanda de capacidad productiva se encuentran siempre en un ciclo dinámico de “equilibrio-desequilibrio-reequilibrio”, y no existe un estado de equilibrio permanente en la capacidad productiva.

El Ministerio de Comercio afirmó que China nunca busca deliberadamente un superávit comercial. Adujo que el crecimiento de las exportaciones chinas se debe tanto a las economías de escala y al aumento de la capacidad de innovación, como a las exigencias de la transformación verde y la industrialización en diversos países.

Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones chinas a Europa se concentra principalmente en energía fotovoltaica, vehículos de nueva energía, baterías de litio y productos químicos, lo que refleja la demanda de productos energéticos impulsada por la transición ecológica y el aumento de los costes de producción en la industria química y otras industrias europeas debido a la crisis energética.

Expuso que China tampoco busca deliberadamente una mayor proporción de exportaciones de productos intensivos en mano de obra; se prevé que la proporción de estas exportaciones disminuya de 20.7% en 2012 a 15.1% en 2025.

En términos de distribución de los beneficios comerciales, “el superávit se concentra en China, pero los beneficios se comparten entre todas las partes”.

En 2025, las empresas con inversión extranjera representarán 27% de las exportaciones chinas y 16% de su superávit, con tasas de crecimiento tanto del superávit como de los beneficios superiores a las de las empresas nacionales.

“En cuanto a la balanza de pagos general, si bien China presenta un importante superávit en el comercio de bienes, tiene déficits en el comercio de servicios y en los ingresos por inversiones. En general, el superávit por cuenta corriente representa aproximadamente 3.7 % del PIB, lo que se encuentra dentro del rango razonable reconocido internacionalmente”, dijo.