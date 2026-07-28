Plan Oriente: Así va el avance de construcción de los puentes en Periférico Oriente tras ocho años de espera

La reconstrucción de los puentes de Alameda Oriente, una de las obras estratégicas del Plan Integral para la Zona Oriente impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, registra un avance general del 39 por ciento. El proyecto contempla sustituir las estructuras construidas en la década de los noventa para fortalecer la movilidad entre el oriente del Estado de México y la Ciudad de México.

Durante la presentación de avances del Plan Oriente, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que actualmente se realizan trabajos de montaje de trabes y conclusión de cimentaciones en el Puente 2, el primero que será entregado, cuya conclusión está programada para noviembre de 2026.

Una vez que entre en operación el nuevo Puente 2, será demolido el Puente 1, que actualmente continúa en servicio, para iniciar su reconstrucción. La nueva estructura estará lista en octubre de 2027, con lo que concluirá la renovación total del complejo vial de Alameda Oriente.

El proyecto contempla una inversión de 2 mil millones de pesos para construir dos puentes con una longitud conjunta de 1.2 kilómetros. De acuerdo con la SICT, las antiguas estructuras debieron demolerse debido a las condiciones del subsuelo y al deterioro acumulado tras varias décadas de servicio.

Los puentes de Alameda Oriente forman parte del paquete de infraestructura vial del Plan Oriente, que contempla la construcción de 20 puentes vehiculares para mejorar la conectividad en la región. De ellos, 10 estarán en ejecución durante 2026, incluidos los dos de Alameda Oriente, considerados prioritarios por su impacto en la movilidad metropolitana.