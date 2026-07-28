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Fitch Ratings reafirma la calificación del bono inaugural de la CFE Fibra E en BBB- y perspectiva estable
- La decisión está respaldada por su confiable flujo de ingresos y su sólida estructura de capital.
La agencia Fitch Ratings destacó que la calificación de la CFE Fibra E, equivalente a la de los instrumentos del Gobierno Federal, se asigna de manera independiente y está fundamentada exclusivamente en el sólido perfil del negocio. Este se encuentra caracterizado por flujos de ingresos previsibles y seguros, sustentados a su vez en políticas públicas que blindan toda la estructura, tarifas reguladas y contratos de largo plazo.
La calificadora resalta que la CFE Fibra E se beneficia de los atributos del segmento de transmisión eléctrica, como una tasa de crecimiento estable, márgenes elevados, un bajo riesgo de negocio y generación predecible de flujo de efectivo. Esto se explica por la naturaleza de largo plazo de los activos y por los mecanismos tarifarios, que reconocen los costos de operación y las inversiones realizadas en la Red Nacional de Transmisión.
Fitch señala que la exclusividad en la operación del servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el sólido marco regulatorio del sector también respaldan la robustez del negocio de la CFE Fibra E, así como la calificación otorgada a su bono.
El documento completo de Fitch Ratings con los detalles de la calificación puede consultarse en la liga.
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