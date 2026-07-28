X lanza su servicio financiero X Money y se acerca al objetivo de convertirse en una 'superapp'

La red social de Elon Musk, X, ha empezado a ofrecer un servicio financiero propio a los suscriptores de la plataforma, lo que les permitirá hacer pagos y transferencias y sacar dinero de cajeros

X Money es el nuevo servicio que se ha introducido en las suscripciones a Premium y Premium+ de la red social X, por el momento solo para usuarios de Estados Unidos, quienes tienen a su alcance una cuenta y tarjeta virtual con Cross River Bank como socio que pueden utilizar en todo el mundo.

El servicio está diseñado para que la gestión del dinero sea "sea sencilla y rentable", para lo que ofrece una rentabilidad anual de hasta el 6.00% en los depósitos, pero también del uso del dinero en el día a día, con pagos y transferencias que no tienen "límites ni comisiones" dentro de la red de X.

Además de la tarjeta virtual, los usuarios pueden solicitar una tarjeta física, ambas de Visa, para retirar dinero en cajeros automáticos, como se informa en un comunicado.

Para reforzar la seguridad, la compañía ha implementado el desbloqueo mediante claves de acceso (passkey), por ser una medida más segura que las contraseñas, y se pueden establecer límites a las transferencias, entre otras medidas de seguridad avanzadas. Además, la física no muestra datos identificativos, que hay que consultar en la aplicación.

El servicio también cuenta con asistencia las 24 horas a través de un asistente de chat y de agentes de la compañía.

Con la incorporación de X Money, Musk avanza en su intención de convertir X en una aplicación para todo o superaplicación, plan que incluye también el servicio de mensajería independiente X Chat, además de funciones de vídeo y audio, con una inteligencia artificial en la base (Grok).