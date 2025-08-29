ONU analiza extender misión en Haití para ampliar lucha contra pandillas

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inició el viernes conversaciones sobre un proyecto de resolución para Haití destinado a reforzar y ampliar la fuerza internacional que lucha contra las bandas armadas que han tomado el control de la capital, Puerto Príncipe.

Conocida como Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad, la fuerza dirigida por Kenia ha tenido que hacer frente a una escasez de personal y de financiación, y ha avanzado poco en la recuperación de los territorios controlados por las bandas o en el control de las principales rutas de tránsito.

El proyecto de resolución, presentado por Estados Unidos y Panamá, pretende convertir la MSS en una Fuerza de Supresión de Bandas dirigida por un "grupo permanente" de representantes de los países que hasta ahora han aportado personal, además de Estados Unidos y Canadá.

Se trata de Kenia, Guatemala, El Salvador, Jamaica y Bahamas. Actualmente hay desplegados algo menos de 1.000 efectivos, en su mayoría keniatas, menos de la mitad de los 2,500 que la misión esperaba después de que los primeros compromisos superaran los 3,100.

La nueva fuerza autorizaría un despliegue de hasta 5,500 efectivos.

Al igual que la misión de apoyo a la seguridad, la fuerza antipandillas se abastecería mediante contribuciones voluntarias.

El proyecto de resolución no dice cómo abordará los retos de la misión actual, pero establece más estructuras para recibir y administrar la financiación y los suministros.

Pide a la regional Organización de Estados Americanos que dé seguimiento a las declaraciones de apoyo con un "paquete de apoyo específico" que incluya raciones, transporte, tiendas de campaña, equipos de comunicaciones y material de defensa.

También establecería una oficina de la ONU en Puerto Príncipe para proporcionar "apoyo logístico completo" en materia de raciones, combustible, servicios médicos, transporte terrestre y vigilancia desde aviones no tripulados.

La misión actual fue autorizada en octubre de 2023, pero los primeros cientos de policías kenianos no se desplegaron en Haití hasta junio de 2024. Su mandato se renovó un año después, y está previsto que expire el 2 de octubre.

La fuerza antipandillas también tendría una autorización de 12 meses para "tomar todas las medidas necesarias para llevar a cabo su mandato", similar a la misión de seguridad.

Los líderes haitianos han pedido en repetidas ocasiones más ayuda para luchar contra las bandas que han matado a miles de personas y expulsado de sus hogares a 1,3 millones de personas, e incluso han solicitado que la fuerza se convierta en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU.

Las anteriores misiones de la ONU en Haití, tras el derrocamiento del presidente y un terremoto, se saldaron con un escándalo de abusos sexuales y una epidemia de cólera que mató a más de 9,000 personas.

La policía nacional de Haití no respondió inmediatamente a las solicitudes de comentarios. La oficina presidencial de Haití dijo a Reuters que esperaría la resolución oficial, mientras que el portavoz de la misión de seguridad de la ONU, Jack Ombaka, dijo que la fuerza aún estaba estudiando el modelo.

Una resolución del Consejo de Seguridad necesita al menos nueve votos a favor y ningún veto de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China o Rusia.