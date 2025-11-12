Lectura 2:00 min
Milei sigue el ejemplo de Trump y se ausenta del G20 en Sudáfrica
Javier Milei no asistirá a la cumbre del G20 en Sudáfrica y enviará a su canciller, en una decisión alineada con su aliado Donald Trump.
El presidente argentino, Javier Milei, no asistirá a la cumbre del G20 que se celebrará en Sudáfrica desde el 22 de noviembre, en línea con la decisión de su par estadounidense y aliado Donald Trump.
Milei enviará en su lugar al canciller, Pablo Quirno, confirmó este miércoles a la AFP un portavoz de la presidencia.
El gobierno argentino no precisó los motivos de la ausencia presidencial, aunque Milei manifestó en múltiples ocasiones su alineamiento diplomático con Estados Unidos y con Trump.
En la última asamblea de Naciones Unidas en septiembre, Milei volvió a manifestar su apoyo a las políticas migratorias de Trump y retomó muchas de sus críticas a la ONU.
Trump había anunciado el viernes que ningún funcionario estadounidense asistirá a la próxima cumbre del G20 en Sudáfrica, un país al que acusa sin pruebas de perseguir y asesinar a personas blancas.
"Es una vergüenza que el G20 se celebre en Sudáfrica", afirmó el mandatario estadounidense en su red Truth Social. En 2024, pese a sus diferencias con el presidente brasileño Lula da Silva, Milei había asistido personalmente a la cumbre celebrada en Río de Janeiro.