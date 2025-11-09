Milei busca convencer en EU sobre su plan económico

Este viernes el Presidente argentino Javier Milei se reunió con los líderes empresarios globales de varias compañías como Continental Grain Company, McEwwn Copper Inc, Morgan Stanley, Pfizer, Glencore, FedEx y Cisco Systems. El mandatario llegó acompañado del ministro de Exteriores, Pablo Quirno, y el de Economía, Luis Caputo, así como de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.

El encuentro entre las autoridades empresariales y políticas fue a puertas cerradas en el Council of the Americas. En la cita los protagonistas fueron Milei y su programa económico para Argentina. El mandatario hizo una introducción de casi media hora y a continuación, contestó las dudas acerca de las inciativas del Gobierno vinculadas a sus negocios en el país.

Asimismo, el mandatario argumentó que la hoja de ruta de la Casa Rosada tiene un desarrollo de al menos seis años, esta proyección a largo plazo fue recibida con entusiasmo por los inversores en minería que fueron invitados al encuentro. Se habló también sobre las patentes de medicamentos. Milei enfatizó en que el respeto del derecho de propiedad es fundamental y que estas licencias están amparadas en ese valor fundamental. Los representantes de FedEx y McEwwn Copper fueron muy elogiosos con la administración de la Libertad Avanza.