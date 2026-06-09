México y EU alistan reunión de seguridad tras llamada entre Roberto Velasco y Marco Rubio

México y Estados Unidos sostendrán este viernes una reunión bilateral de seguridad en la Ciudad de México para dar seguimiento a los acuerdos de cooperación en materia fronteriza, combate al crimen organizado y finanzas ilícitas, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, tras una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional este martes, el canciller mexicano detalló que la llamada, realizada el lunes 8 de junio, se desarrolló en un ambiente "muy cordial y respetuoso" y tuvo una duración aproximada de 30 minutos.

Seguridad, migración y T-MEC, los temas centrales

Velasco explicó que el diálogo se centró en tres ejes principales: la cooperación bilateral en materia de seguridad, la gestión migratoria y el futuro de las conversaciones relacionadas con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

"Conversamos sobre la cooperación que tenemos en materia de seguridad y sobre continuar avanzando en el programa de seguridad fronteriza y aplicación de la ley", señaló.

El funcionario adelantó que esta misma semana se llevará a cabo en la capital mexicana una reunión de trabajo entre representantes de ambos gobiernos para dar continuidad a estos esfuerzos.

Destacan resultados contra el tráfico de fentanilo

Entre los avances presentados durante la conversación, Velasco destacó la reducción en las incautaciones de fentanilo en la frontera entre ambos países.

Según explicó, México informó a Washington que las incautaciones de esta droga han disminuido 76% desde el inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta el último periodo reportado.

El canciller agregó que ambas naciones también revisaron los resultados obtenidos en materia migratoria y coincidieron en mantener la coordinación bilateral para atender los flujos irregulares de personas.

Rubio da seguimiento personal a la revisión del T-MEC

Otro de los temas abordados fue el proceso de revisión del T-MEC y las negociaciones comerciales en curso entre los tres países de América del Norte.

Velasco aseguró que Marco Rubio expresó interés directo en el desarrollo de estas conversaciones y le comunicó que mantiene un seguimiento personal de los temas relacionados con el tratado.

"Conversamos sobre la importancia de que estas negociaciones lleguen a buen puerto. Vamos a mantener la comunicación sobre este y otros asuntos, y buscaremos más adelante una reunión presencial", indicó.

Reunión bilateral de seguridad será este viernes

El encuentro previsto para este viernes contará con la participación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, así como integrantes de la Embajada estadounidense y representantes del Gabinete de Seguridad mexicano.

De acuerdo con Velasco, la agenda incluirá temas relacionados con seguridad fronteriza, combate al crimen organizado transnacional, cooperación en la aplicación de la ley y el seguimiento de operaciones contra las finanzas ilícitas.

La reunión se realizará en un contexto de diálogo permanente entre ambos gobiernos sobre seguridad, migración y comercio, considerados actualmente los principales ejes de la relación bilateral.