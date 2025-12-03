México defiende ante OEA la vigencia del asilo diplomático y rechaza revisar la Convención de Caracas

En una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada por Perú para discutir el asilo diplomático, México reiteró su compromiso “inquebrantable” con esta figura y advirtió que no existe competencia para revisar, reinterpretar o modificar la Convención de Caracas de 1954.

La embajadora Luz Elena Baños, representante permanente de México ante la OEA, subrayó que cualquier intento de ajustar ese tratado requiere la participación y el consentimiento de todos los Estados parte, incluida la nación que actualmente no integra la Organización.

Además, que abordar el tema a partir de un caso particular —tras el asilo otorgado por México a la exministra Betssy Chávez y la falta de salvoconducto— contraviene principios básicos del derecho internacional, como la irretroactividad de la ley y la certeza jurídica.

“Si existiera una convicción regional generalizada sobre la necesidad de reinterpretar la Convención, esa discusión se habría impulsado antes, a través de canales viables conforme a las reglas del derecho de los tratados, y no como respuesta a un caso particular”, puntualizó en su discurso la diplomática.

Insistió que el asilo es un mecanismo humanitario, no una herramienta política ni un asunto bilateral, y recordó que la Convención obliga a otorgar salvoconducto a la persona asilada, requisito que —afirmó— sigue pendiente de cumplimiento. También advirtió sobre los riesgos de debilitar normas esenciales como la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

“México permanece abierto al diálogo sobre esta y otras cuestiones con cualquier Estado miembro, siempre y cuando partamos del respeto irrestricto a los principios y normas internacionales que voluntariamente hemos suscrito”, concluyó.