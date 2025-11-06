Embajador Gutiérrez Canet: ilegítimo el asilo a Betssy Chávez

El rompimiento de relaciones diplomáticas entre Perú y México, tras el asilo concedido a la exprimera ministra Betssy Chávez, marca uno de los episodios más tensos en la relación bilateral. Mientras Lima acusa a México de injerencia y de incumplir normas diplomáticas, el gobierno mexicano sostiene que actuó conforme al derecho internacional y a su tradición de asilo.

Sin embargo, el embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet considera que la decisión de otorgar asilo a Chávez “no es legítima dentro del derecho internacional” y contradice los propios principios de política exterior mexicana.

“La decisión de Perú responde a las quejas legítimas por el intervencionismo de México, tanto del expresidente López Obrador como de la actual presidenta Claudia Sheinbaum”, afirma el diplomático. “Ambos han hecho declaraciones sobre los asuntos internos del Perú, lo que viola los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos que establece la Carta de Naciones Unidas”.

Gutiérrez Canet recuerda que, según la Constitución peruana, el Congreso puede destituir al presidente por “incapacidad moral permanente”, lo que ocurrió con Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y convocó a las fuerzas armadas, rompiendo con el orden constitucional. “El presidente López Obrador se solidarizó con Castillo y calificó su destitución como un atentado. Fue un error que ahora repite la presidenta Sheinbaum al intervenir en los asuntos internos del Perú”, agregó.

El diplomático sostiene que el asilo otorgado a Betssy Chávez viola la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático, cuyo artículo tercero prohíbe conceder asilo a personas inculpadas o procesadas judicialmente. “Ese es precisamente el caso de la señora Chávez, quien enfrenta un proceso por su participación en el intento de golpe de Estado junto con Castillo”, explicó.

Gutiérrez Canet también criticó lo que llamó la “prostitución del derecho de asilo”, al otorgarlo según afinidades ideológicas. “Se ha prostituido la Convención de Caracas al dar asilo a políticos corruptos solo porque se identifican de izquierda o como progresistas.

El asilo no es para dar impunidad a los corruptos, sean de cualquier signo político o ideológico, sino para proteger a quienes realmente enfrentan persecución o violaciones de derechos humanos”, señaló.

Recordó que México tiene una tradición legítima de asilo, como en el caso de los republicanos españoles durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, pero que no puede compararse con el caso de Chávez ni con el del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, también asilado por México mientras enfrenta cargos por corrupción.

“El problema de fondo es la incoherencia. México está violando el derecho internacional. Utilizando como pretexto el derecho de asilo. No tiene coherencia la política exterior. México calla ante dictaduras como las de Cuba, Venezuela o Nicaragua, donde sí hay violaciones a los derechos humanos, pero otorga asilo a políticos aliados. No le da asilo a ningún opositor”, cuestionó.

Finalmente, el embajador sostuvo que la presidenta Sheinbaum mantiene la misma línea en política exterior de su antecesor. “Repite los errores de López Obrador: el uso sectario e ideológico del asilo y la confusión entre el papel del Estado y el del partido

gobernante. El presidente de México no es el presidente de Morena; es el jefe de Estado y debe gobernar para todos los mexicanos. Se carece de una visión de estado, del papel de México en el mundo”, concluyó.

Respecto a la intervención del subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, en representación del canciller Juan Ramón de la Fuente en la mañanera del pueblo para defender tradición humanista de asilo político, Gutiérrez Canet, también periodista, opinó que: "La SRE parece estar muy "norteada". El subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco, encargado de las relaciones con Estados Unidos y Canadá, habló en la mañanera (del miércoles) sobre el asilo a Betssy Chávez. Además, de reprobar en geografía, exhibió su falta de oficio e invadió funciones que no le corresponden".