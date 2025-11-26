Lectura 1:00 min
Mark Carney asistirá al sorteo del Mundial 2026 en Washington; planea reunirse con Trump
El primer ministro de Canadá dijo que había mantenido una breve conversación con el mandatario estadounidense el martes, pero que aún no se habían reanudado las conversaciones sobre un acuerdo comercial en sectores clave.
El primer ministro canadiense, Mark Carney, dijo el miércoles que viajará a Washington la próxima semana para el sorteo del Mundial de fútbol de 2026 y que tiene previsto reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump.
Carney dijo a periodistas que había mantenido una breve conversación con Trump el martes, pero que aún no se habían reanudado las conversaciones sobre un acuerdo comercial en sectores clave.
Trump puso fin a las conversaciones el mes pasado después de que la provincia de Ontario publicara un anuncio con un video del expresidente Ronald Reagan diciendo que los aranceles causan guerras comerciales y desastres económicos.
El Mundial de 2026 se jugará en Estados Unidos, Canadá y México. El sorteo será el viernes 5 de diciembre.