Sorteo del Mundial mantendrá a Argentina y España en lados opuestos del cuadro si ganan sus grupos

La selección argentina de fútbol no podrá enfrentarse a España antes de la final del Mundial, si es que ambas ganan sus grupos, dijo el martes la FIFA al anunciar el procedimiento del sorteo.

La norma pretende mantener el equilibrio competitivo en el formato ampliado de 48 equipos, garantizando que el primer clasificado del ranking (España) y el segundo (Argentina, campeona del mundo) estén en las mitades opuestas del cuadro, algo que también se aplica al tercero (Francia) y al cuarto (Inglaterra) del escalafón.

Aunque estos equipos no ganen sus grupos, los cuatro primeros cabezas de serie no podrán enfrentarse hasta semifinales.

El sorteo de la Copa Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington, y el calendario actualizado de partidos, con estadios y horarios, se dará a conocer un día después.

Los anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, están en el Bombo 1, junto a España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

El Bombo 2 incluye a Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria y Australia.

En el Bombo 3 estarán Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudí y Sudáfrica.

El Bombo 4 estará compuesto por Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los vencedores de la repesca europea A, B, C y D, así como de los torneos de repesca de la FIFA 1 y 2.

Se aplicarán las restricciones de las confederaciones, y ningún grupo tendrá más de un equipo de la misma región, excepto la UEFA, que tiene 16 representantes y puede colocar hasta dos equipos en una zona.

El torneo en Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio, y la final se jugará el 19 de julio en Nueva Jersey.