Marco Rubio, secretario de Estado de EU, visitará México y Ecuador la próxima semana

El jefe de la diplomacia estadounidense abordará temas sobre inmigración y China, informó el jueves el Departamento de Estado.

El Secretario de Estado de EU, Marco Rubio, con el presidente Donald Trump en una reunión de gabinete. Foto: AFPAFP

AFP

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana para hablar sobre inmigración y China, informó el jueves el Departamento de Estado.

Será la primera visita de Rubio a México desde que asumió el cargo, en momentos en que el presidente Donald Trump presiona para que su vecino del sur coopere en la lucha contra la migración irregular y los cárteles de la droga.

El secretario de Estado estadounidense también viajará a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, quien mantiene una relación estrecha con Estados Unidos, y animar al país sudamericano a distanciarse más de China, según informó un funcionario estadounidense.

