EU suspende la emisión de visas a conductores de camiones: Marco Rubio

El gobierno de Estados Unidos anunció el jueves la suspensión de la emisión de visas a los conductores de camiones, a los que acusa de poner "en peligro la vida de los estadounidenses" en las carreteras.

"Con efecto inmediato, suspendemos la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en la red social X, abordando un tema cada vez más importante para los partidarios del presidente Donald Trump.

"El creciente número de extranjeros que conducen grandes camiones por las carreteras estadounidenses pone en peligro la vida de los estadounidenses y perjudica el sustento de los camioneros estadounidenses", añadió.

Sin embargo, Rubio no ha dado ninguna cifra que respalde esta acusación.

En el pasado, la administración Trump se ha quejado diciendo que muchos de estos camioneros extranjeros no hablan inglés o lo hablan mal.