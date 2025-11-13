Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente conversan sobre avances de la colaboración entre México y EU

El canciller Juan Ramón de la Fuente se reunió este jueves con el secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco de la Reunión Ministerial de Relaciones Exteriores del G7, que se realiza en Ontario Canadá.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló en un breve mensaje publicado en la red social X, que los funcionarios conversaron sobre los avances del esquema de colaboración convenido durante la visita de Rubio a México en septiembre pasado.

Cabe recordar que durante su encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el pasado 3 de septiembre, ambos gobiernos acordaron establecer un grupo de alto nivel que se reuniría regularmente para dar seguimiento a compromisos mutuos, incluyendo medidas para contrarrestar a los cárteles de la droga y fortalecer la seguridad fronteriza.

Ante ello, la SRE dio a conocer que dicho grupo de seguimiento de alto nivel se reunirá próximamente en la Ciudad de México, sin embargo, no precisó la fecha.

Más temprano, el principal responsable de la política exterior de Estados Unidos declaró que su país no enviará sus tropas a México para combatir a los cárteles de la droga o tomar medidas unilaterales, tras la escalada de violencia registrada en las recientes semanas, principalmente en Michoacán, donde fue asesinado el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Ante medios de comunicación en el aeropuerto John C. Munro de Hamilton, Marco Rubio destacó la cooperación que existe entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y los avances que se han logrado durante este año.