Marco Rubio confía en que el acuerdo sobre Gaza avance pese a los obstáculos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha expresado este jueves desde Israel su confianza en que el acuerdo para el futuro de la Franja de Gaza avance "a pesar de los obstáculos", en el marco del frágil alto el fuego vigente en el enclave palestino desde hace cerca de dos semanas.

"Ahora tenemos más trabajo por delante, pero nos sentimos muy positivos. Estamos logrando buenos avances. (...) Nos sentimos muy positivos y confiados de que lo lograremos a pesar de los sustanciales obstáculos. Lo lograremos", ha declarado en una conferencia de prensa sin preguntas celebrada en Tel Aviv junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

No obstante, Rubio ha asegurado que "nadie se está haciendo ilusiones": "Ya hicimos lo imposible una vez. Y tenemos la intención de seguir haciéndolo. Nos sentimos confiados y positivos sobre el proceso que se está logrando. También tenemos una visión clara de los desafíos".

El jefe de la diplomacia estadounidense ha enfatizado que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha hecho del acuerdo --propuesto por él mismo-- una "prioridad máxima" y lo evidencia que en los últimos días han pasado por Israel el vicepresidente, JD Vance; el enviado especial, Steve Witkoff, y el yerno y asesor de Trump, Kared Kushner.

"El vicepresidente acaba de irse. Nos hemos cruzado en el camino. Y ahora estoy aquí porque esto es una prioridad. Es un logro muy importante, pero hay más trabajo por hacer y logros aún mayores por delante. Y por eso estamos aquí, para trabajar en eso", ha insistido durante su intervención.

Por su parte, Netanyahu ha descrito a Rubio como "un extraordinario amigo de Israel" que tienen un objetivo compartido que es "promover la paz". "Todavía tenemos desafíos de seguridad, pero creo que podemos trabajar juntos y, al hacerlo, abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades. Hay muchas de ambas", ha expresado.