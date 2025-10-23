Trump advierte que Israel perderá todo el apoyo de EU si anexa Cisjordania

El presidente Donald Trump afirmó que Israel perdería el crucial respaldo de Estados Unidos si anexiona la Cisjordania ocupada, en una entrevista con la revista Time publicada este jueves.

Los comentarios de Trump, que según Time se realizaron por teléfono el 15 de octubre, se publicaron mientras el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio advirtieron también contra cualquier anexión.

"No sucederá. No sucederá porque di mi palabra a los países árabes. Y no pueden hacerlo ahora. Hemos tenido un gran apoyo árabe", respondió Trump cuando se le preguntó cuáles serían las consecuencias para Israel si anexionara Cisjordania. "Israel perdería todo el apoyo de Estados Unidos si eso sucediera", completó.

Trump también declaró a Time que creía que Arabia Saudita se uniría a los Acuerdos de Abraham, que normalizaron las relaciones entre Israel y algunos estados árabes, para finales de año.

"Tenían un problema con Gaza y un problema con Irán. Ahora ya no tienen esos dos problemas", señaló respecto a los sauditas.

En relación a la posible liberación del dirigente palestino Marwan Barghouti, condenado por Israel a cadena perpetua, dijo que pronto "tomará una decisión".

Barghouti se encontraba entre los presos palestinos que Hamás quería ver liberados como parte del acuerdo en Gaza, pero hasta ahora Israel ha rechazado esa posibilidad.

Trump envió a un grupo de altos funcionarios estadounidenses a Israel en los últimos días para reforzar el frágil alto el fuego en Gaza que negoció a principios de este mes.

Pero mientras Vance concluía su visita de tres días y llegaba Rubio, el parlamento israelí avanzó en dos proyectos de ley que allanan el camino para la anexión de Cisjordania.