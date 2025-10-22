CIJ advierte a Israel que no puede usar el hambre como arma

La Haya. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) afirmó que Israel, como potencia ocupante, tiene la obligación de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza y no puede utilizar el hambre como un “método de guerra”.

La opinión consultiva, solicitada por la ONU, no es jurídicamente vinculante, pero el tribunal destacó que tiene “gran peso jurídico y autoridad moral”. El presidente de la CIJ, Yuji Iwasawa, subrayó que Israel debe facilitar la entrada de ayuda humanitaria, incluyendo la de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, y desestimó que haya vínculos de sus empleados con Hamás.

Israel rechazó la decisión. El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oren Marmorstein, calificó el dictamen de “previsible” y de “otro intento de imponer políticas contra Israel bajo el pretexto del derecho internacional”.

El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a Israel a respetar las conclusiones del tribunal, mientras que Noruega anunció que presentará una resolución ante la Asamblea General para exigir el levantamiento de las restricciones a la ayuda humanitaria.

“Plan de tregua insuficiente”

En paralelo, la relatora especial de la ONU, Francesca Albanese, calificó de “inadecuado” el acuerdo de cese el fuego impulsado por Estados Unidos y sostuvo que la ofensiva israelí en Gaza constituye “un genocidio”. Albanese, sancionada por Washington, acusó a Estados Unidos e Israel de “liderar el genocidio” y de socavar el sistema multilateral.