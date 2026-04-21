Líbano eleva a más de 2,400 las víctimas mortales por los ataques de Israel pese a la tregua

Las autoridades libanesas han elevado este martes a más de 2,400 las víctimas mortales a causa de la última ofensiva de Israel contra Líbano, desatada el pasado 2 de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de proyectiles del partido-milicia chií Hezbolá contra territorio israelí, un balance que ha aumentado pese al alto el fuego alcanzado el pasado jueves entre los gobiernos de ambos países.

La Unidad de Gestión de Riesgos y Desastres, dependiente del Consejo de Ministros libanés, ha cifrado en 2,454 los muertos y 7,658 los heridos como consecuencia de estos bombardeos.

Además, ha elevado a 118,624 las personas --y 30,815 familias-- acogidas en los 635 refugios dispuestos por las autoridades --cuatro más que este lunes-- tras verse obligadas a desplazarse, abandonando así sus hogares por los ataques de Israel.

De acuerdo al organismo, se han registrado en Líbano 8,719 actos "hostiles" por parte del Ejército israelí desde principios de marzo, días después de que Israel y Estados Unidos lanzaran su ofensiva sorpresa contra Irán.

Líbano e Israel mantendrán este jueves un segundo encuentro en Washington, tras alcanzar la semana pasada una tregua temporal de diez días que, sin embargo, no ha puesto fin a los enfrentamientos entre el Ejército israelí y Hezbolá.

Este mismo martes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han denunciado el lanzamiento de varios proyectiles contra sus posiciones desplegadas en el sur de Líbano, en particular en la zona de Rab al Taltin.