Presidenta Sheinbaum y Luz Elena González inauguran la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III

La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, afirmó que la Central de Ciclo Combinado Manzanillo III, inaugurada hoy por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en Manzanillo, Colima, otorga confiabilidad con energía firme y más eficiente al Sistema Eléctrico Nacional, el cual es la base para incorporar fuentes renovables de energía sin poner el riesgo el suministro eléctrico del país.

Junto a la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor; la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso, la titular de Energía indicó que esta nueva Central incorpora al sistema 357 megawatts adicionales de capacidad al Sistema Eléctrico Nacional y esa capacidad llegará en forma de energía a los hogares, pero también, facilitará el desarrollo de la región y de todo el país.

Agregó que está equipada con tecnología de punta y gracias a su diseño, se podrán ahorrar más de 93 millones de litros de agua al año lo que evitará la emisión de casi 1 millón de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a sacar de circulación más de 312 mil vehículos de gasolina.

Esta Central representa, dijo, lo que el gobierno ha decidido hacer: invertir en infraestructura, fortalecer nuestras empresas públicas para ganar más soberanía, garantizar que la energía llegue a todas y todos los mexicanos y sentar las bases para acelerar la transición energética hacia fuentes de energía más limpia y con visión de futuro. Así como cumplir con lo más importante: la soberanía y justicia energética.

Luz Elena González anunció que recientemente concluyó un proceso inédito por su transparencia y por su efectividad, el cual comandó la Comisión Federal de Electricidad, a través del cual entrarán en operación 38 nuevas plantas, todas ellas de energías renovables, cuyos detalles se informarán la semana entrante en la conferencia Mañanera.

Mencionó que es prioridad del gobierno federal incorporar cada vez más energía limpia, reducir el consumo de combustibles fósiles, la huella de carbono y así transitar hacia una sociedad más sustentable.