Israel recibe otro cuerpo de un rehén entregado por Hamás a la Cruz Roja en Gaza

Israel recibió este viernes los restos de un rehén que fueron entregados por Hamás a la Cruz Roja en la Franja de Gaza como parte de las condiciones del cese el fuego, informó la oficina del primer ministro israelí.

El ataúd con los restos de un rehén que estaba en manos de Hamás y de otras milicias aliadas fue entregado por la Cruz Roja al ejército israelí y al servicio de seguridad interior Shin Bet.

El cuerpo será trasladado a Israel para su identificación por el Instituto Médico Legal en Tel Aviv, agregó el comunicado del despacho del primer ministro, Benjamin Netanyahu.

El brazo armado del movimiento islamista palestino Hamás informó más temprano que entregaría los restos de otro rehén que fueron localizados este viernes en la localidad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

Al inicio de la tregua, que entró en vigor el 10 de octubre, Hamás tenía 48 rehenes en Gaza, 20 vivos y 28 personas muertas.

El movimiento palestino liberó a todos los rehenes que seguían con vida y los restos entregados este viernes pertenecen a uno de los seis secuestrados fallecidos que seguían en sus manos.

Israel acusa a Hamás de retrasar la entrega de los cuerpos, pero el grupo palestino afirma que el proceso ha sido lento porque muchos están enterrados entre los escombros en Gaza.

Hamás ha reiterado a los mediadores y a la Cruz Roja que le proporcionen el equipamiento necesario y el personal para encontrar los cuerpos.