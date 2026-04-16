Israel y Líbano pactan 10 días sin fuego

Washington. Un alto el fuego de 10 días entre Israel y el Líbano entró en vigor hoy tras ser anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que quiere organizar un encuentro entre los dirigentes de ambos países.

La tregua, que comenzó en la medianoche local en ambos países, se produce mientras Washington intensifica sus esfuerzos para lograr un acuerdo que ponga fin a la guerra con Irán, que insiste en que un eventual acuerdo de paz solo es posible con un alto el fuego en Líbano.

La guerra de Oriente Medio comenzó cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, y el Líbano quedó involucrado cuando Hezbolá lanzó cohetes contra Israel el 2 de marzo.

Trump afirmó que la tregua se produce tras unas conversaciones "excelentes" con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, dos días después de que Israel y Líbano iniciaran negociaciones de paz en Washington.

“Ha sido un honor para mí haber resuelto nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, así que manos a la obra”, escribió Trump en su red social.

Más tarde dijo que esperaba que Netanyahu y Aoun visitaran la Casa Blanca “en los próximos cuatro o cinco días”.

Sería la primera vez que los líderes de Israel y Líbano se reúnen.

El primer ministro libanés saludó el acuerdo, al igual que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Este acuerdo brinda una oportunidad de "paz histórica" con Beirut, celebró Netanyahu, recordando no obstante su exigencia de un desarme de Hezbolá.

Tras la entrada en vigor del alto el fuego con Israel se escucharon disparos en los barrios del sur de Beirut. El Ejército del Líbano denunció “actos de agresión” de Israel.

Irán entregará reservas de uranio

Por otro lado, Donald Trump afirmó que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido y que ambas partes están “cerca” de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

“Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear”, declaró Trump a reporteros en alusión al uranio enriquecido que, según Washington, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

“Hay muchas probabilidades de que lleguemos a un acuerdo con Teherán”, añadió.

El embajador de Irán ante la ONU, Amir Saeid Iravani, expresó que es “cautelosamente optimista” respecto a las negociaciones con Estados Unidos.