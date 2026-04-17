Irak reanuda las exportaciones de petróleo tras un mes de interrupción en estrecho de Ormuz

Irak reanudó el viernes las exportaciones de petróleo ⁠del sur del país tras una interrupción de más de un mes provocada por las dificultades en ⁠el tránsito marítimo por el ⁠estrecho de Ormuz, con un tanquero que ha comenzado a cargar crudo, dijeron el viernes cuatro fuentes del sector energético.

El Agios Fanourios I, con bandera de Malta, ha fondeado frente a las terminales petroleras del sur de Irak y tiene previsto cargar unos 2 millones de barriles de crudo de Basora, informaron fuentes portuarias y energéticas iraquíes.

El buque entró en el Golfo a través del estrecho de Ormuz el miércoles en un segundo intento de transitar por la vía marítima, tras haber sido uno de los varios petroleros que intentaron entrar el domingo durante el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, mostraron datos.

Además del Agios Fanourios I, se espera que otro ⁠petrolero llegue a las terminales de ⁠exportación del sur ⁠de Irak en dos días, informaron dos responsables de las ⁠terminales petroleras.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, dijo que Ormuz estaba abierto a todos los buques comerciales durante el resto de la tregua de 10 días negociada por Estados Unidos, alcanzada el jueves entre Israel y el Líbano para detener los combates entre ⁠las fuerzas del Estado judío y Hezbolá.