¿Qué es el estrecho de Ormuz y por qué es tan importante para el mundo?

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán afirmó que el estrecho de Ormuz permanecería abierto a todos los buques comerciales durante el resto del alto el fuego de 10 días negociado por Estados Unidos entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán, lo que provocó una fuerte caída del precio del petróleo.

Un funcionario iraní de alto afirmó que todos los buques, excepto los navales, podrían atravesar el estrecho, pero que sus planes debían coordinarse con la Guardia Revolucionaria de Irán y que los buques en tránsito se verían restringidos a las rutas que Irán considerara seguras.

La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que comenzó el 28 de febrero, ha causado la muerte de miles de personas, ha desestabilizado Oriente Medio y ha sacudido los mercados energéticos mundiales al cerrar de facto el estrecho.

A continuación se ofrecen detalles sobre el estrecho y su importancia:

¿Qué es el estrecho de Ormuz?

Situado entre Omán e Irán y uniendo el golfo al norte con el golfo de Omán al sur y el mar Arábigo más allá, el estrecho tiene 33 km de ancho en su punto más estrecho, con un carril de navegación de solo 3 km de ancho en cada dirección.

Considerada quizás la vía de transporte de energía más importante del mundo, esta vía navegable tiene una longitud aproximada de 167 km.

Cumpliendo una antigua amenaza, Teherán cerró efectivamente el estrecho tras el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero. Durante el enfrentamiento por el estrecho, Irán amenazó con cobrar tasas a los barcos que lo atravesaran.

Según responsables del sector naviero, en la historia moderna no se ha producido ninguna medida unilateral de este tipo para exigir el pago de tasas por atravesar un estrecho, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que la libre circulación de petróleo a través del estrecho debe formar parte de cualquier acuerdo de paz.

¿Por qué es importante para el petróleo, el gas y otros?

Aproximadamente una quinta parte de los suministros mundiales de petróleo y gas natural licuado (GNL) pasan normalmente por el estrecho, que es la única salida marítima para los combustibles de los principales países exportadores.

Los miembros de la OPEP —Arabia Saudita, Irán, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait e Irak— exportan la mayor parte de su crudo a través de esta vía marítima.

Qatar, uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, envía casi todo su GNL a través del estrecho, mientras que la empresa de análisis Kpler estima que alrededor del 33% de los fertilizantes del mundo, incluidos el azufre y el amoníaco, pasan por el estrecho.

El tráfico se ha reducido en un 97% desde que comenzó la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, según datos de Naciones Unidas.

Larga historia de tensiones en el estrecho

Cuando un comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió en 2011 que bloquear el estrecho sería "más fácil que beber un vaso de agua", la amenaza sobre el estrecho ya se había planteado muchas veces anteriormente.

Durante la guerra entre Irán e Irak, entre 1980 y 1988, ambas partes intentaron interrumpir las exportaciones de la otra en lo que se denominó la "guerra de los petroleros".

Y en enero de 2012, Irán amenazó con bloquear el estrecho en represalia por las sanciones de Estados Unidos y Europa. En mayo de 2019, cuatro buques —entre ellos dos petroleros saudíes— fueron atacados frente a la costa de los Emiratos Árabes Unidos, fuera del estrecho de Ormuz.

Irán confiscó tres buques, dos en 2023 y uno en 2024, cerca del estrecho o dentro de él. Algunas de estas confiscaciones se produjeron tras las incautaciones estadounidenses de petroleros vinculados a Irán. El año pasado, Irán consideró cerrar el estrecho tras los ataques estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

Pero los analistas siempre habían considerado el cierre del estrecho como una medida de último recurso debido a los cambios estratégicos a largo plazo que podría provocar entre los enemigos de Irán y a la posibilidad de represalias contra su propio sector energético.

¿Por qué es tan difícil asegurar el estrecho?

Las rutas marítimas son estrechas y los barcos deben realizar un giro frente a las islas iraníes y una costa montañosa que sirve de cobertura a las fuerzas iraníes, según la agencia de transporte marítimo SSY Global.

Aunque la Armada iraní ha quedado prácticamente destruida, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dispone de opciones que incluyen lanchas de ataque rápido, minisubmarinos, minas e incluso motos acuáticas cargadas de explosivos, según Tom Sharpe, comandante retirado de la Royal Navy.

Además, Teherán tiene capacidad para producir alrededor de 10,000 drones al mes, según el Centro para la Resiliencia de la Información.

¿Existen alternativas al estrecho?

Los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han intentado encontrar formas de evitar el estrecho mediante la construcción de más oleoductos.

Pero éstos no están operativos en la actualidad y un ataque de la milicia hutí contra un oleoducto saudí de este a oeste en 2019 demostró que esas alternativas también eran vulnerables.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar afirmó que todos los países de la región tienen derecho a utilizar libremente el estrecho y que cualquier negociación sobre futuros mecanismos financieros debería esperar hasta que este se reabra.

Mientras el estrecho ha estado cerrado, las empresas navieras han tenido que buscar rutas alternativas para algunos productos básicos. Por ejemplo, para garantizar que un cargamento de madera llegara a Qatar fue necesario desviarlo por tierra a través de los Emiratos Árabes Unidos.

¿Qué dice el derecho internacional?

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), que rige el derecho marítimo internacional, fue adoptada en 1982 y está en vigor desde 1994. Establece que los Estados ribereños de los estrechos no pueden exigir el pago simplemente por el permiso de paso.

Sin embargo, pueden imponer tasas limitadas a los buques por servicios como el pilotaje, el remolque o los servicios portuarios, aunque estas no pueden gravar más a los buques de ningún país en particular.

El artículo 38 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, conocida a veces como CNUDM, otorga a los buques el derecho de "paso en tránsito" sin obstáculos a través de más de 100 estrechos en todo el mundo, incluido el estrecho de Ormuz.

Alrededor de 170 países y la Unión Europea han ratificado la CNUDM. Pero Irán y Estados Unidos no lo han hecho.

Esto plantea la cuestión de si las normas del tratado que garantizan la libertad de navegación marítima se han convertido en parte del derecho internacional consuetudinario, o si solo son vinculantes para los países que lo han ratificado.