Puebla, con panorama económico positivo para inversionistas

Puebla, Pue. Sobre el panorama económico de Puebla, empresarios y la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (Sedetra) estatal, contrastan sobre la percepción de el mismo. Los primeros dicen que no hay condiciones para invertir en este segundo semestre; mientras que la autoridad considera que es decisión de cada inversor local.

En entrevistas por separado, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros Madrid, percibió un estancamiento de la economía en el primer semestre, debido a la incertidumbre que ha generado la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sólo en este año, sino desde el 2025 que se anunciaron aranceles para ciertos productos por parte del gobierno de Donald Trump.

Indicó que en diversos sectores se vienen teniendo complicaciones para la ejecución de proyectos, sobre todo entre empresas poblanas que tienen actividad de exportación.

Comentó que en una revisión de las estadísticas económicas del estado, notaron menos ventas, al comprar el primer semestre pasado con el mismo de 2025. Lo anterior, dijo, se notó en una baja de empleos.

“No habrá un crecimiento exponencial de la economía en el segundo semestre, mientras siga la incertidumbre por el T-MEC, aunque algunos sectores mantienen una inercia positiva por las vacaciones de verano. Se trata de la industria turística y comercio”, dijo.

El empresario indicó que hubo un decremento de al menos 1% en empleos, lo que refleja que se contrae la economía en Puebla. Hay algunos sectores que están abajo en 6 o 7% en sus ventas. Por ello, tampoco se tiene previsto que haya nuevas inversiones en lo que resta del año.

Asimismo, desconoció que haya inversiones fuertes por parte de sus socios. En el caso de la Inversión Extranjera Directa (IED), 90%de la misma es por empresas instaladas y el resto de nuevas que llegan.

Cisneros Madrid admitió que hay “algo” de optimismo porque sea mejor esta segunda mitad del 2026, pero es complicado cuando el semestre anterior tuvo bajas en empleos.

Mencionó que el 2024 fue positivo, antes de los anuncios de aranceles de Trump, ya que se preveían proyectos de inversión, los cuales se mantienen en stand by por empresas locales.

Sin estancamiento de la economía

Al respecto, el titular de la Sedetra, Víctor Gabriel Chedraui, tiene una posición distinta de la economía, al refrendar que no hay estancamiento alguno como percibe el CCE, sino todo lo contrario, ya que el gobierno estatal está invirtiendo en infraestructura tanto del aeropuerto como en carreteras.

Indicó que el gobierno estatal tiene interés en generar condiciones para nuevas inversiones, lo cual se reflejará a corto y mediano plazo, en el caso de proyectos privados.

Consideró respetable la postura del CCE en Puebla que aglutina a 20 cámaras, pero las inversiones son individuales y dependerá de cada empresa si hace alguna en este segundo semestre.

“Estamos haciendo todo lo posible porque las empresas poblanas tengan condiciones para detonar proyectos y generen empleos, pero es una decisión individual”, dijo.

Además, sostuvo que Puebla es de los tres estados donde creció el consumo interno, “nosotros estamos haciendo nuestro trabajo y los empresarios tendrán que hacer lo mismo”.

Puso como ejemplo la inversión de Grupo Bimbo, de 1,700 millones de pesos, anuncio que se hizo en la semana pasada y cuyo capital es para ampliar su planta en Puebla.

Dijo que ese anuncio es una muestra de que los empresarios de otros estados ven a Puebla como un lugar idóneo para invertir. Además, se ofrecen incentivos fiscales como muestra del apoyo de gobierno.

Ahondó que la posición geográfica del estado en la zona centro del país y que es paso obligado para las empresas que traen mercancías del sur, hace de Puebla un lugar factible para invertir.

“Puebla tiene amplias ventajas competitivas en ubicación estratégica, la conectividad carretera y ferroviaria, la mano de obra calificada y el potencial de innovación tecnológica”, destacó.

Explicó que el gobierno del estado va encaminado a diseñar un plan que garantice que los empresarios tomen una decisión y vean la importancia de establecerse en Puebla por las ventajas que se tienen en materia logística al ser lugar de paso del sur al centro del país y viceversa.