Destituyen a fiscal que ordenó captura de Netanyahu

Naciones Unidas. La Asamblea general de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió destituir al fiscal general Karim Khan, acusado de agresión sexual contra una integrante de su equipo.

Khan, de 56 años, fue suspendido el mes pasado por un órgano rector clave de la CPI, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, que convocó la reunión del viernes en la sede de la ONU en Nueva York.

En una votación secreta celebrada durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, 82 de los 125 Estados miembros votaron a favor de cesar al británico por "conducta grave y un grave incumplimiento del deber".

Khan dejó sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones de una de sus compañeras de trabajo, tras la apertura de una investigación el año anterior.

Khan ha tratado casos de gran repercusión mediática tratados.

Acaparó la atención cuando pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.

Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.

“Es bueno que se haya ido, pero no es más que una pequeña pieza en esta institución irremediablemente corrupta”, declaró el viernes en X el portavoz del Departamento de Estado, Tony Pigott.

Benjamin Netanyahu llamó ayer a Kahn “estafador”.