EU prueba un misil balístico intercontinental con capacidad para portar ojivas nucleares

El Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció este miércoles la realización de un ensayo balístico con un misil intercontinental con capacidad para portar ojivas nucleares, una prueba que asegura que "estaba programada desde hace años" pero que se produce en plena ofensiva contra Irán.

"Se ha llevado a cabo una prueba de lanzamiento del misil intercontinental 'Minuteman III', equipado con un sistema de reentrada, sobre las 11:01 horas (hora local) desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea, en California", indicó el mando en un comunicado.

Así, explicó que la "constante verificación de los diferentes sistemas permite mejorar las características de todo el arsenal de misiles balísticos intercontinentales y garantizar la máxima disponibilidad de estos componentes terrestres de la triada nuclear de Estados Unidos", explicó la jefa del 576º Escuadrón de Pruebas de Vuelo, Karrie Wray.

"Este lanzamiento fue programado hace años y no es una respuesta a los eventos actuales que se están produciendo en el mundo. Es una cuestión clave dentro de un programa que lleva funcionando décadas y que incluye otros 300 test similares diseñados para validar las capacidades del sistema de lanzamiento armamentístico. Los datos recabados son esenciales para el desarrollo de cara al futuro", recoge el texto.

En este sentido, recalcó que la prueba "se centra no solo en el desempeño de estos misiles sino en la capacidad de los vehículos múltiples de reentrada con los que cuenta y que principalmente se utilizan para mejorar la efectividad y sortear las defensas del enemigo".

"Es fundamental probar todos los aspectos de nuestra fuerza de misiles balísticos intercontinentales, incluyendo la capacidad para lanzar múltiples cargas útiles con objetivos independientes y absoluta precisión", declaró el general S.L. Davis, comandante del Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea.