Funcionarios de EU comienzan en Florida las negociaciones sobre Ucrania

Altos funcionarios de Estados Unidos comenzaron este domingo cruciales conversaciones con una delegación ucraniana en Florida, mientras Washington presiona para poner fin a la guerra de Rusia contra su vecino.

Los negociadores ucranianos, liderados por Rustem Oumerov, y el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, comenzaron la reunión hacia las 10H10 locales.

"No se trata solo de acuerdos de paz. Se trata de crear un camino a seguir que deje a Ucrania soberana, independiente y próspera", declaró Rubio al inicio del encuentro.

"Estamos discutiendo sobre el futuro de Ucrania, sobre la seguridad de Ucrania, sobre la no repetición de la agresión contra Ucrania, sobre la prosperidad de Ucrania y sobre cómo reconstruir Ucrania", declaró Umerov.

En una publicación aparte en la plataforma X, el jefe de la delegación ucraniana afirmó que se mantiene en "contacto constante" con el presidente de su país, Volodimir Zelenski, a medida que avanza la reunión.

"Tenemos directrices y prioridades claras: salvaguardar los intereses de Ucrania, garantizar un diálogo sustantivo y avanzar sobre la base de los avances logrados en Ginebra", escribió en X.

"Estamos trabajando para asegurar una paz real para Ucrania y garantías de seguridad fiables y a largo plazo. La delegación informará al presidente de Ucrania tras la conclusión de las reuniones de hoy", agregó.

Se estima que las conversaciones de Florida se basen en las negociaciones celebradas la semana pasada en Ginebra entre estadounidenses, ucranianos y europeos.

Washington presentó un plan para poner fin al conflicto de más de tres años.

Una propuesta inicial de 28 puntos, redactada sin la participación de los aliados europeos de Ucrania, suponía que Kiev ceda su región oriental de Donetsk y el reconocimiento de facto por parte de Estados Unidos de las regiones de Donetsk, Crimea y Lugansk como rusas.

Washington redujo el borrador original tras las críticas de Kiev y Europa, pero el contenido actual sigue siendo incierto.

Las conversaciones con Estados Unidos se producen en un contexto de turbulencia para Zelenski y su gobierno: el viernes, una investigación de corrupción de gran envergadura lo obligó a destituir a su jefe de gabinete y principal negociador, Andriy Yermak.