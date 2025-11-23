EU y Ucrania avanzan en un nuevo plan de paz

Ginebra. Estados Unidos y Ucrania anunciaron la creación de un "marco de paz actualizado y refinado" para poner fin a la guerra con Rusia, tras una ronda de conversaciones consideradas “muy productivas” en Ginebra. El nuevo borrador modifica la propuesta previa impulsada por la administración del presidente Donald Trump, que Kiev y sus aliados europeos consideraron demasiado favorable a los intereses de Moscú.

En una declaración conjunta, ambas delegaciones señalaron que aún existen cuestiones críticas por resolver, incluida la definición de garantías de seguridad para Ucrania ante la amenaza rusa. No obstante, destacaron avances sustanciales hacia un documento más equilibrado y con mayores coincidencias entre los aliados.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien encabezó las conversaciones, afirmó que su equipo logró reducir de forma significativa los puntos sin acuerdo dentro del plan de 28 puntos promovido por Trump. Aun así, reconoció que temas como el papel de la OTAN, la futura postura militar de Ucrania y la arquitectura de seguridad regional requieren más trabajo en los próximos días.

"Queremos que esto se haga lo más rápido posible. Obviamente, nos gustaría que fuera el jueves", declaró Rubio a periodistas.

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski consideró que esta nueva versión del plan estadounidense refleja "la mayoría de las prioridades clave" de Kiev.

Representantes de la Unión Europea presentaron una versión modificada del plan estadounidense, que rechaza tanto las concesiones territoriales anticipadas como los límites al tamaño de las fuerzas armadas ucranianas. Su propuesta sugiere partir de la actual línea del frente para cualquier discusión territorial y permitir a Kiev mantener un ejército más robusto.

La presión de Trump también pesa sobre las negociaciones. El mandatario estadounidense había dado a Volodímir Zelenski hasta el 27 de noviembre para responder a su propuesta, que incluye la cesión de territorio, recortes en la capacidad militar ucraniana y la renuncia a unirse a la OTAN. Aunque el presidente republicano afirma que su plan no es definitivo, muchos ucranianos consideran esas condiciones inaceptables tras casi cuatro años de combates.

Encuentro Trump-Zelenski

Fuentes consultadas señalaron que se analiza la posibilidad de que Zelenski viaje esta semana a Estados Unidos para reunirse directamente con Trump y abordar los puntos más delicados, especialmente la cuestión territorial.

La Casa Blanca afirmó que las conversaciones en Ginebra representan “un paso significativo adelante” y reiteró que cualquier acuerdo que surja de este proceso debe “respetar plenamente” la soberanía e integridad territorial de Ucrania. El comunicado conjunto subrayó que el nuevo borrador avanza hacia “posiciones comunes” y constituye la base para una paz “justa y sostenible”.

Tanto Washington como Kiev expresaron su intención de seguir dialogando con los aliados europeos para consolidar un marco de paz que sea viable y aceptable para todas las partes involucradas. Las discusiones continuarán en los próximos días con el objetivo de cerrar un documento que pueda presentarse oficialmente antes de finalizar la semana.