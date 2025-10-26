EU y China esbozan acuerdo que incluye tierras raras y una pausa arancelaria

Los máximos responsables económicos de China y Estados Unidos perfilaron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, tomen una decisión, que frenaría aranceles estadounidenses más altos y los controles a la exportación de tierras raras chinas, según funcionarios estadounidenses.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo que las conversaciones en el marco de la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur habían eliminado la amenaza de los aranceles del 100% de Trump a las importaciones chinas a partir del 1 de noviembre.

Bessent también dijo que espera que China retrase un año la aplicación de su régimen de licencias para minerales de tierras raras e imanes, mientras se reconsidera la política.

Los funcionarios chinos se mostraron más circunspectos sobre las conversaciones y no ofrecieron detalles sobre el resultado de las reuniones.

Trump y Xi tienen previsto reunirse el jueves durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju, en Corea del Sur, para firmar los términos.

Si bien la Casa Blanca ha anunciado oficialmente las esperadas conversaciones entre Trump y Xi, China aún no ha confirmado que los dos líderes vayan a reunirse.

"Creo que tenemos un marco muy exitoso para que los líderes discutan el jueves", dijo Bessent a periodistas después de que él y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, y el principal negociador comercial, Li Chenggang, en su quinta ronda de conversaciones en persona desde mayo.

Bessent dijo que anticipa que la tregua arancelaria con China se extenderá después del vencimiento del 10 de noviembre, y que China reactivará las compras sustanciales de soja de Estados Unidos después de no haber comprado en septiembre.

Los agricultores de soja estadounidenses "se sentirán muy bien con lo que está pasando tanto para esta temporada como para las próximas durante varios años" una vez que se anuncien los términos del acuerdo, dijo Bessent al programa "This Week" de la ABC.

Greer declaró al programa "Fox News Sunday" que ambas partes acordaron poner en pausa algunas acciones punitivas y encontraron "un camino a seguir en el que podemos tener más acceso a tierras raras de China, podemos intentar equilibrar nuestro déficit comercial con las ventas de Estados Unidos".

Negociadores chinos se muestran cautos

"La postura de Estados Unidos ha sido dura, mientras que China se ha mostrado firme en la defensa de sus propios intereses y derechos", dijo Li.

"Hemos mantenido consultas muy intensas e intercambios constructivos para explorar soluciones y acuerdos que aborden estas preocupaciones", agregó.

Trump llegó el domingo a Malasia para asistir a una cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), su primera parada en una gira asiática de cinco días que se espera culmine con un cara a cara con Xi en Corea del Sur el 30 de octubre.

Tras las conversaciones, Trump se mostró muy positivo: "Creo que vamos a llegar a un acuerdo con China".

Ambas partes buscan evitar una escalada de su guerra comercial después de que Trump amenazó con nuevos aranceles del 100% sobre productos chinos y otras restricciones comerciales a partir del 1 de noviembre, en represalia por más controles a la exportación de imanes de tierras raras y minerales de China.