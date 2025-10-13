China asegura que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con EU

China aseguró el martes que luchará "hasta el final" en la guerra comercial con Estados Unidos, después de que el presidente Donald Trump anunciara un arancel adicional del 100% contra la segunda economía mundial.

"En lo que respecta a las guerras arancelarias y comerciales, la postura de China sigue siendo la misma", dijo un portavoz del Ministerio de Comercio en un comunicado.

"Si quieren luchar, lucharemos hasta el final; si quieren negociar, nuestra puerta sigue abierta", añadió.

Durante el fin de semana aumentó la preocupación por el agravamiento de la guerra comercial entre las dos mayores economías, después de que Trump anunciara los nuevos gravámenes sobre todos los productos chinos.

Según él, esta medida es una respuesta a un anuncio de Pekín de la semana pasada de nuevos controles de exportación en el sector estratégico de las tierras raras, actualmente dominado por China.

Su anuncio del viernes sacudió los mercados y puso en duda una posible reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, en Corea del Sur.

Trump también indicó que Estados Unidos impondrá controles de exportación "a todo el software crítico" a partir del 1 de noviembre.

El portavoz del Ministerio de Comercio de Pekín afirmó que el gigante asiático quiere "reiterar que las medidas de control de las exportaciones relativas a las tierras raras y los artículos relacionados constituyen acciones legítimas del gobierno chino para mejorar su sistema de control de las exportaciones de conformidad con las leyes y reglamentos".

"Como gran potencia responsable, China ha salvaguardado de forma constante y decidida su propia seguridad nacional y la seguridad colectiva internacional", añadió el vocero.