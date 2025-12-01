EU buscará impulsar crecimiento económico como presidente del G20

Estados Unidos, que el lunes asumió la presidencia de 12 meses del Grupo de las 20 principales economías, se centrará en impulsar el crecimiento económico y la prosperidad, dijo el Departamento de Estado estadounidense.

"Daremos prioridad a tres temas fundamentales: liberar la prosperidad económica limitando las cargas regulatorias, desbloquear cadenas de suministro energético asequibles y seguras, y ser pioneros en nuevas tecnologías e innovaciones", agregó en un comunicado.