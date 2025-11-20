EU no participará en la cumbre del G20 en Sudáfrica

Estados Unidos no participará en la cumbre del G20 de este fin de semana en Johannesburgo, confirmó este jueves la Casa Blanca, desmintiendo las declaraciones del presidente sudafricano, según el cual Washington deseaba intervenir en el evento.

"Estados Unidos no participa en las conversaciones oficiales del G20 en Sudáfrica", declaró a periodistas la secretaria de prensa de la presidencia, Karoline Leavitt.

"Hoy temprano, vi al presidente sudafricano criticando a Estados Unidos y al presidente estadounidense, y ese lenguaje no es del agrado del presidente ni de su equipo", añadió.

Leavitt también acusó al presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, de "decir tonterías", algo que, añadió, tampoco es apreciado por la Casa Blanca.