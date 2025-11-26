EU busca desplegar más soldados para combatir el narcotráfico: Pete Hegseth

Estados Unidos busca permitir nuevos despliegues de soldados y aviones para combatir el narcotráfico, dijo el miércoles el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Hablando desde República Dominicana, que ha autorizado el despliegue temporal de elementos estadounidenses, Hegseth señaló que esperaba que otros países aceptaran la presencia militar de Washington en su territorio.

En los últimos meses, Estados Unidos ha intensificado sus operaciones en el Caribe, incluidos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en los que han muerto decenas de personas.