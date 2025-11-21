Casa Blanca evalúa nuevas medidas contra el narcotráfico en México y reconoce avances de Sheinbaum

La Casa Blanca señaló este jueves su intención de adoptar "medidas adicionales" para combatir el narcotráfico al otro lado de su frontera sur, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera hace días que estaría "orgulloso" de ordenar ataques contra narcotraficantes en México y pese a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que no va a "permitir" intervenciones militares de ningún gobierno extranjero.