EU anunciará "aumento sustancial" de las sanciones contra Rusia

El secretario del Tesoro fue quien hizo la declaración e informó que darían a conocer la información hoy o mañana.

Vladimir Putin y Donald Trump.Foto ee: archivo

AFP

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que Washington anunciará nuevas sanciones contra Rusia, un día después de que Donald Trump amenazara con cancelar una reunión prevista con Vladimir Putin sobre la guerra en Ucrania.

"Anunciaremos, ya sea después del cierre de esta tarde o a primera hora de mañana, un aumento sustancial de las sanciones contra Rusia", declaró Bessent a la prensa en la Casa Blanca.

