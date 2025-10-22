Trump cancela encuentro con Putin

Washington. El presidente estadounidense, Donald Trump, no se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Budapest como había anunciado la semana pasada porque no quiere una "reunión desperdiciada", ante la evidente falta de progresos en las negociaciones para un alto el fuego en Ucrania.

"No quiero tener una reunión desperdiciada", expresó Trump a periodistas en la Casa Blanca al ser cuestionado sobre la cumbre. "No quiero perder el tiempo, así que veré qué pasa".

El Kremlin también declaró que no había una fecha precisa para una cumbre.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo a Reuters que "no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato", después de que el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, tuvieron una "conversación fructífera", pero optaron por no reunirse en persona.

Trump ya invitó a Putin a una cumbre en Alaska en agosto, sin resultados tangibles.

La idea de volverse a ver en Budapest surgió tras una larga conversación telefónica de más de dos horas entre ambos mandatarios el pasado jueves, que según Trump había arrojado "grandes progresos".

Al día siguiente Trump recibió al líder ucraniano, Volodimir Zelenski.

Ambos acudieron a la cita con objetivos muy divergentes: Zelenski quería la luz verde de Trump para recibir los misiles de largo alcance Tomahawk, Trump quería arrancar nuevas concesiones del ucraniano para anunciar el tramo final de las negociaciones.

El líder estadounidense aceptó ante periodistas que el conflicto ucraniano no tiene visos de solución a corto plazo.

Trump presionó a Zelenski para que cediera la región del Donbás, prácticamente bajo entero control ruso, durante las tensas conversaciones del pasado viernes, según informó un alto funcionario ucraniano.

La fuente agregó que las conversaciones con Trump "no fueron fáciles" y que los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra parecían estar "prolongándose" y "dando vueltas en círculo".

Peticiones

Los líderes europeos pidieron ayer a Washington que se mantenga firme en su exigencia de un alto el fuego en Ucrania, y que las líneas de batalla actuales sirvieran de base para cualquier conversación futura.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, planeaba presentar a Trump hoy los puntos de vista europeos sobre un alto el fuego y cualquier negociación de paz posterior.