Christopher Landau lamenta postura de México sobre resolución de la ONU que pide fin del embargo a Cuba

Naciones Unidas/Washington. El Gobierno de México reiteró ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) su rechazo a los bloqueos y sanciones unilaterales, al votar a favor de la resolución que exige el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. La postura mexicana fue lamentada por el subsecretario de Estado de Estados Unidos y exembajador en México, Christopher Landau, quien calificó de “falsa” la narrativa sobre la existencia de un “bloqueo comercial” hacia la isla.

Durante su intervención en la ONU, el embajador Héctor Vasconcelos, representante de México ante el organismo, subrayó que las medidas coercitivas “solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones de paz ni de prosperidad”.

“México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y, por ello, rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad”, destacó Vasconcelos desde la sede de Naciones Unidas, en Nueva York.

La resolución, presentada anualmente por Cuba, fue aprobada con 165 votos a favor, incluido México, y dejó nuevamente en minoría a Estados Unidos e Israel, junto con Argentina, Hungría, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania, que se opusieron al texto, además de 12 abstenciones.

Tras la votación, Landau expresó en redes sociales su descontento por la posición mexicana, señalando que el llamado “bloqueo” es un concepto erróneo.

“Como amigo de México, me entristece leer este posteo (una publicación de la SRE sobre la postura de México en la votación ante la ONU), que es una mentira de principio a fin. Si vamos a hablar de la política estadounidense hacia Cuba, hagámoslo al menos basándonos en la realidad y no en fantasías. No existe ningún “bloque comercial” en Cuba. Un “bloqueo” es un cerco o asedio que impide que bienes o visitantes lleguen a un país. ¿Dónde está ese “bloqueo” en este caso? Cuba recibe libremente bienes y visitantes de muchísimos otros países, como bien saben Uds. en México, ya que les envían enormes cantidades de petróleo”, escribió en redes sociales.

El funcionario estadounidense y exembajador en México precisó que lo que existe es un embargo, una serie de leyes aprobadas por el Congreso desde 1963 que restringen las transacciones comerciales y financieras con Cuba por parte de ciudadanos y entidades estadounidenses.

“Es nuestro derecho decidir que no permitiremos que nuestra propia gente apoye económicamente a un régimen extranjero hostil. Me entristece profundamente que países amigos perpetúen este mito y, por lo tanto, apoyen a una dictadura caudillista”, añadió Landau.

La resolución, adoptada desde 1992 de manera casi unánime por la Asamblea General, busca poner fin a las sanciones estadounidenses vigentes desde 1960, las cuales Cuba considera el principal obstáculo para su desarrollo económico.